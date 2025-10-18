Kuyumcuyu Dolandıran Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp kuyumcuyu dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçede kuyumculuk yapan F.B, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığına giderek kendisini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtan ve banka hesaplarının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından ele geçirilebileceğini söyleyen kişinin hesabına 10 milyon gönderdiğini belirtti.

F.B'nin kendisini dolandıran şüpheliden şikayetçi olması üzerine polislerce çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemenin ardından şüphelinin S.K. olduğu belirlendi. S.K. düzenlenen operasyonla Ankara'da gözaltına alındı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan S.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.