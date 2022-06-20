Kuyumcuyu bıçakla yaralayıp, bilezik çalan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, kuyumcu dükkanında Fatih Nergis'i boğazından bıçaklayıp, bilezik çalan Onur A. (23) hakkında, tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

Olay, 11 Mart günü saat 19.00 sıralarında, Millet Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren Onur A., iddiaya göre, alışveriş bahanesiyle Fatih Nergis'ten bilezik istedi. Bu sırada cebinden çıkardığı bıçakla Nergis'i boynundan yaralayan Onur A., çaldığı bilezikle kaçtı. Soygun anı da güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Fatih Nergis, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü seyretti ve Onur A.'yı saklandığı evde yakaladı. Çalınan bilezik ile olay sırasında kullanılan bıçak da evdeki arama ile bulundu. Gözaltına alınan Onur A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Fatih Nergis de tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sanık Onur A., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.