Kuyumcuyu bacaklarından vurup, yarım kilo altınla kaçan soyguncular yakalandı

ADANA'da, kuyumcu Hanifi Çetinkaya'yı (42) silahla bacaklarından yaralayıp, yarım kilo altın ile 350 dolar gasbettikten sonra kaçan Ali Turhak (25) ile Umut Özgün (19) yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Haziran günü saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Çukurova Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına motosikletle gelen cerrahi maskeli 2 kişi, tabanca ile iş yeri sahibi Hanifi Çetinkaya'yı tehdit edip, 'Kasayı aç, yoksa kafana sıkarız' dedi. Şüphelilerden biri, paniğe kapılan Çetinkaya'yı iki bacağından tabancayla vurduktan sonra camekandaki yarım kilo altın ile kasadaki 350 doları yanlarında getirdikleri çantaya doldurdu. Bu sırada iş yerindeki Çetinkaya'nın çırağı ve yeğeni koşarak dışarı çıktı. Soygunun ardından şüpheliler, olay yerine geldikleri motosikletle kaçtı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edilirken, yaralı Çetinkaya da götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.