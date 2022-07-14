Kuyumcuyu 2,5 milyon TL alacağı için öldürmüş

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, kuyumcu Mustafa Günay'ı (50) tabancayla vurarak öldüren Ufuk Namlı (41), ifadesinde 2,5 milyon TL borcun kendisine ödenmemesi nedeniyle cinayeti işlediğini öne sürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Kızılay Karanfil Sokak'taki Gümüşçüler Çarşısı'nda meydana geldi. Seyyar tezgahta parfüm satan Ufuk Namlı, 5'inci katta arkadaşı İ.Ş'ye ait dükkana çıkıp, çarşının girişinde kuyumcu dükkanı bulunan Mustafa Günay'ı arayarak gelmesini istedi. Namlı, yanına gelen Günay ile tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda Namlı, belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Günay'a ateş etti. Günay, olay yerinde hayatını kaybetti. Namlı ise polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Ufuk Namlı'nın, Mustafa Günay'a ateş ettikten sonra olay yerine gelen bina görevlisi K.U.'ya da ateş etmek istediği; ancak silahın tutukluk yaptığı ve bu sırada K.U.'nun elinden tabancayı aldığı öğrenildi. Namlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.