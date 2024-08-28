Üye Girişi
Haberler

Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir kuyumcuya gelen 2 kişi, tabanca ile dükkana defalarca kez ateş etti. Olayda bir kişi bacağından yaralandı. Saldırganlar ise çalışanlar tarafından yakalandı.

ANTALYA'da bir kuyumcuya gelen 2 kişi, tabanca ile dükkana defalarca kez ateş etti. Olayda Halil Ç., bacağından yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. 07 ATG 059 plakalı otomobille kuyumcuya gelen M.Ç. ve T.Ç. ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobillerine binen 2 kişi, iş yerinin arka tarafına yöneldi. M.Ç. ve T.Ç. burada tabancalarıyla havaya birkaç el ateş etti. Silah seslerini duyarak dükkanın arka tarafına gelen Halil Ç., bacağından vuruldu.

ÇALIŞANLAR SİLAHLI KİŞİLERİ DARBETTİ

Olay esnasında iş yerinde bulunan çalışanlar ve müşteriler, dükkanın arka tarafındaki kapıdan dışarıya çıktı. İş yeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, dükkanı kurşunlayan 2 kişiyi yakalayıp, darbetti. Bacağından yaralanan Halil Ç., Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dükkanı kurşunlayan M.Ç. ve T.Ç.'yi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında 14 boş kovan bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Antalya Saldırı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUSKİ Bursa su kesintisi: Gemlik, İnegöl, Orhangazi 28-29 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MEB ehliyet e-sınav sorgulama ekranı! 2024 Ehliyet sonucu nasıl öğrenilir? ASKİ Ankara su kesintisi! Polatlı, Sincan, Etimesgut 28-29 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Ağustos Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bein Sports CANLI izle! (SAKARYASPOR AMEDSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Sakaryaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor Amed maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? MasterChef Pilav tarifi! En güzel Pilav tarifi! Pilav tarifi nasıl yapılır? Pilav için malzemeler! MasterChef Kuru Fasülye tarifi! En güzel Kuru Fasülye tarifi! Kuru Fasülye tarifi nasıl yapılır? Kuru Fasülye için malzemeler! Kuru fasulye hangi fasulyeyle yapılır, hangi et kullanılır? Kuru fasulye etli mi olur etsiz mi? 29 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, boğa, kova burcu yorumu! 29 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ali Yüce kimdir? Galatasaray yöneticisi Ali Yüce istifa etti mi? TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 28 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? CANLI maç izle! (BAŞAKŞEHİR MAÇI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Başakşehir St Patricks maçı nereden izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Düello kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ölümüne Aşk Filmi: Oyuncuları, Konusu ve Detayları Bizim Köylü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Köylü filmi ne zaman, nerede çekildi?
title