Haberler

Kuyumcunun Dalgınlığından Yararlanan Hırsız, 2 Milyonluk Altınları Çalarak Kaçtı

Kuyumcunun Dalgınlığından Yararlanan Hırsız, 2 Milyonluk Altınları Çalarak Kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da bir kuyumcunun dalgınlığını fırsat bilen A.Ş., tezgah üzerinde bulunan 2 milyon lira değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. Olay sonrasında yakalanan hırsız, altınlarla birlikte gözaltına alındı.

ORDU'da kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp, tezgahtaki 2 milyon lira değerindeki altınları çalarak, kaçan A.Ş., Trabzon'da yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen kimliği belirsiz kişi, altın satın almak istediğini söyledi. Bir yandan tezgaha çıkarılan altınları inceleyen kişi, bir yandan da kuyumcu ile konuşmaya başladı. Kuyumcunun bir anlık dalgınlıkla arkasına dönmesini fırsat bilen kişi, tezgahın üzerinde, keselerin içerisinde bulunan 2 milyon değerindeki altını çalarak kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, incelemede altınları çalanın A.Ş. olduğunu belirledi. A.Ş., gece saatlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesinde taksi ile sınır kapısına ilerlerken polis çevirmesine takıldı. A.Ş., çaldığı altınlarla birlikte yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.