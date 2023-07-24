Adana'da bir kuyumcu, mahallelinin kendisine emanet ettiği altınları alıp, dükkanını da kapatıp kayıplara karıştı. Mahalleli, kendilerinden yaklaşık 600-700 milyon TL değerinde altın alarak kayıplara karıştığı iddia edilen kuyumcunun biran önce yakalanıp mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

- Kuyumcunun 600-700 milyon liralık emanet altınlarla kaçtığı iddiası

Kimisi 2 kilogram, kimisi 10 çeyrek altın verdi, hepsi dolandırıldı

2 kilogram altın veren Adem Mat:

"Adam telefonlarımıza çıkmıyor"

Mahalleliyi uyaran kuyumcu Erol Kaptıkaçtı:

"Herkese 'Altınlarınızı alın, kuyumcular böyle çalışmaz' dedim"

ADANA - Adana'da bir kuyumcu, mahallelinin kendisine emanet ettiği altınları alıp, dükkanını da kapatıp kayıplara karıştı. Mahalleli, kendilerinden yaklaşık 600-700 milyon TL değerinde altın alarak kayıplara karıştığı iddia edilen kuyumcunun biran önce yakalanıp mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, mahallede uzun yıllardır kuyumculuk yapan A. K'dan birikim için satın aldıkları altınları ile evlerindeki ziynet eşyalarını kar beklentisi ve hırsızlığa karşı tekrar ona bıraktı.

İddiaya göre, kuyumcu 'Altınları getirin. Ben onları çalıştırıp size kar vereyim' dedi. Kuyumcuya güvenen mahalleliden kimisi 2 kilogram, kimisi 500 gram altın, kimisi 44 tüm altın, kimisi de 10'larca çeyrek altını kuyumcuya teslim etti. Bir süre vatandaşların altınlarını toplayıp onlara kar veren kuyumcu, herkesin güvenini kazandı.

Ocak ayında ortadan kayboldu

Mahallede 2 kuyumcu dükkanı işleten A.K., geçen Ocak ayında bir gecede dükkanlarını kapatıp ortadan kayboldu. Vatandaşların ulaştığı kuyumcu, 'Size ben karı fazla verdim. Beni burada tehdit ettiler o nedenle kaçtım, gittim. Evim var, onu satıp paranızı vereceğim' dediği ileri sürüldü. Ancak aradan 7 ay geçmesine rağmen mahalleliden yaklaşık 700 milyon TL değerinde altını alıp ortadan kaybolduğu iddia edilen kuyumcunun kimsenin parasını vermediği iler sürüldü.

Dükkan önünde toplandılar

Dolandırılan mahalleli, polise de gidip şikayetçi oldu. Son olarak da mahalleli, A. K.'nın kepenkleri kapalı kuyumcu dükkanı önünde toplanıp mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Kuyumcuya 2 kilogram altın veren Adem Mat İHA muhahirine konuştu. Mat, "Bu adam 17 yıldır burada hizmet veriyordu. Bize kar vaadi verdi. Bizde altınlarımızı verdik. Ancak şimdi adamı arıyoruz cevap vermiyor. Bu mahallede 350-400 kişi mağdur. Kiminin 1, kiminin 2 milyon lirası gitti. Toplamda 600-700 milyon liralık bir dolandırıcılık var. 'Evimi satıp paranızı vereceğim' diyor ancak evi 17 milyon lira. Bu para 3-4 kişinin parasını ancak karşılıyor. Biz şuanda mağduruz" ifadelerini kullandı.

"Herkesin aklına uydum, mağdur edildim"

Yaklaşık 200 bin liralık altın veren Yıldız Orduise, "Ben bu kuyumcuya 7 cumhuriyet altını, yüzük, küpe ve çeyrek altınlarımı verdim. Ancak şuanda ev sahibi beni evden çıkartıyor. Ben mağdurum. Telefonlarımızı açmıyor. Ben mahalledeki hırsızlıktan korktum, herkesin aklına uydum ama böyle mağdur edildim" dedi.

"Altınlarınızı alın dedim"

Mahallede bulunan başka bir kuyumcu Erol Kaptıkaçtı ise kuyumcuların böyle bir sistemle çalışmadığını belirtti. Bütün mahalleliyi uyardığını anlatan Kaptıkaçtı, "Bu insanlar tarlada çalışıp çırpınıyor. 3 sene önce altınlarınızı alın dedim. Şuanda o kuyumcuda kendisini batırdı, bu insanları da batırdı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca mahalleli kuyumcunun kepenklerine vurarak tepki gösterdi.

İddiaların odağındaki A. K'ya ise cep telefonu kapalı olduğu için ulaşılamadı.