HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kuyumcuların beyan ettiği vergi matrahlarına dikkat çekmesinin ardından kuyumculara yönelik denetimler başladı. Kapalı Çarşı'da yapılan denetimlerde, faturasız ürün alım-satımı, ödemelerin ve tahsilatların gerçekleştirildiği hesapların firma sahibiyle uyuşmazlığı, faturalarda yer alan ve satışa sunulan ürünlerin gramaj bilgilerinin örtüşmesi ve döviz alım-satımı için gerekli yetki belgeleri ve kullanılan pos cihazları da kontrol edildi.

Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira, bunlar düşük rakamlar" açıklamasının ardından kuyumculara yönelik denetimler başladı. 9 büyükşehirde belirlenen 707 iş yerinde başlatılan denetimler kapsamında Kapalı Çarşı'da da denetim yapıldı. Denetime; vergi müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı personeli de katıldı.

ÜRÜNLERİN GRAMAJLARINA BAKILDI

Kapalı Çarşı'da da gerçekleştirilen denetimlerde, faturasız ürün alım-satımı, ödemelerin ve tahsilatların gerçekleştirildiği hesapların firma sahibiyle uyumlu olup olmadığı, faturalarda yer alan ve satışa sunulan ürünlerin gramaj bilgilerinin doğru olup olmadığı, döviz alım-satımı için gerekli yetki belgeleri ve kullanılan pos cihazları kontrol edildi.

"TÜM SEKTÖRLERE YÖNELİK DENETİMLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Denetimlerimize 9 büyükşehirde kuyumculuk sektöründe başladık. Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.