Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Kuyumcular Sevgililer Günü için Hazırlıklarını Tamamladı

Kuyumcular Sevgililer Günü için Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevgililer Günü öncesi kuyumcularda yoğun alışveriş gözlemleniyor. Bütçeye uygun tektaş yüzüklerden küpe ve kolyelere kadar çeşitli ürünler ilgi görüyor. Kuyumcularda özel kampanyalar ve adaptasyon çalışmalarına hız verildi.

Kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi alışverişte yoğunluk artarken vatandaşlar bütçelerine göre tektaştan baget taşlı yüzüklere, küpe ve kolyelerden bilekliklere kadar çeşitli ürünlere ilgi gösteriyor.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, AA muhabirine, kuyumcuların Sevgililer Günü hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Bu özel gün dolayısıyla kuyumcuların ürün çeşitliliğini artırdıklarını vurgulayan Sönmez, altın ve pırlantanın, değerini ve özelliğini kaybetmeyen kıymetli hediyeler olduğunu söyledi.

Sönmez, hediyelerin kalıcılığıyla gelecek nesillere bile hediye edilebildiğine dikkati çekerek, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü için yoğun talep edilen ürünlerin tektaşın yanı sıra baget taşlı yüzükler, altın ürünler, küpe, kolye ve bileklikler ile gümüş takılar olduğunu bildirdi.

Kuyumcuların özel siparişlere yönelik de çalışmalar yaptıklarına işaret eden Sönmez, ürün fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Herkesin ulaşabileceği özel takılar hazırladık. Altında 1500 liradan, pırlantada 7 bin 500 liradan başlayan ürünlerimiz var. Pırlanta fiyatları taş büyüklüğüne ve rengine göre değişiyor. Müşteri, ne kadar bütçesi varsa aradığı ürünü meslektaşlarımızda bulacak."

Tüketicilere "Kuyumcu tercih ederken dikkat" uyarısı

Sönmez, özel kampanyaların da hazırladığını belirterek, pırlanta alana 14 ayar kolye verilmesi, gümüş ya da doğal taşlarla yapılan ürünlerin hediye edilmesi gibi uygulamaların olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların kuyumcu tercihini yaparken dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Sönmez, bazı satıcıların çok düşük fiyatlarda ürün teşhir ederek, tüketiciyi aldatabildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Güncel
img

Bakanlık markaları açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor
img

"Akşam eve gitmeye çalışan kızsın"
img

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
FETÖ firarisi Hakan Şükür'e tazminat kazandıran hakimler hakkında HSK'ya ihraç talebi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.