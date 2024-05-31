Üye Girişi
Haberler

Kuyumcudan kolye çalan kadının 44 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı; tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kolyelere bakma bahanesiyle girdikleri kuyumcudan 47 bin TL değerinde kolye çalan kadın, tutuklandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kolyelere bakma bahanesiyle girdikleri kuyumcudan 47 bin TL değerinde kolye çalan kadın, tutuklandı. Şüpheli H.B.'nin 44 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olay, 11 Mayıs'ta İzmit'te bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya giren kadın, kolyelere bakmak istedi. Kolye çeşitlerine bakan şüpheli, 47 bin TL değerindeki kolyeyi çalarak çantasına attı. Kuyumcu sahipleri kolyenin eksik olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın H.B. olduğunu belirledi. Düzce'de olduğu tespit edilen H.B., 30 Mayıs günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan H.B., sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. H.B.'nin yapılan sorgusunda benzer suçlardan 44 suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

Erdoğan ve Özel'in "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

 ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title