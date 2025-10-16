Haberler

Kuyumcudan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde kuyumcudan 50 gram altın çalan U.Ş. (30) güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilerek yakalandı. Ele geçirilen altın kuyumcuya teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Kale Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 50 gram altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tezgahın üzerinden altını çalan şüphelinin U.Ş. (30) olduğunu belirledi. Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ele geçirilen altın ise kuyumcuya teslim edildi.

Gözaltına alınan U.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuyumcudan altın çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, kuyumcuya müşteri gibi giren şüphelinin, altını çaldıktan sonra ayrıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Haberler.com
