Kuyumcudan Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcudan yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerindeki altını çalarak kaçan ve Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yakalanan A.Ş'nin (54), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.