Kuyumcudan Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir kuyumcudan 2,5 milyon lira değerinde altın çalan A.Ş. yakalanarak tutuklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcudan yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerindeki altını çalarak kaçan ve Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yakalanan A.Ş'nin (54), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
