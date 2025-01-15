Kuyumcudan Bilezik Çalan Şüpheli Güvenlik Kamerasında

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kuyumcudan iki bilezik alıp kaçan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Meydanı'nda Ferit Koral'a ait kuyumcuya gelen şüpheli, bilezik almak istediğini söyledi. Bir süre bilezikleri inceleyen şüpheli, iş yeri sahibinin farklı bir yere baktığı sırada iki bileziği alıp kaçtı.

Koral, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.