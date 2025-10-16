Haberler

Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kuyumcu dükkanından 50 gram altın çalan U.Ş. (30) güvenlik kameralarına yakalanarak gözaltına alındı. Altın, kuyumcuya teslim edildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kuyumcu dükkanının tezgahından 50 gram altına çalan U.Ş. (30), gözaltına alındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kale Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. U.Ş. altın alma bahanesiyle girdiği iş yerinde bir süre telefon ile oyalandıktan sonra tezgahın üzerindeki yaklaşık 275 bin lira değerindeki 50 gram altını çaldı. Durumu fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. 50 gram altın ise kuyumcuya teslim edildi.

Şüphelinin altını gizlice alıp kuyumcudan ayrıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



