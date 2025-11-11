Kuyumcudan 2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan Şahıs Tutuklandı

TUTUKLANDI

Ordu'nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanından 2 milyon lira değerindeki altını çalarak kaçan A.Ş. (51), Trabzon'un Akçaabat ilçesinde taksi ile sınır kapısına ilerlerken polis çevirmesine takıldı. A.Ş., çaldığı altınlarla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emrah GEMİCİOĞLU/ALTINORDU (Ordu),