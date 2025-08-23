Kuyumcudan 160 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalan İki Şüpheli Yakalandı

Kuyumcudan 160 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalan İki Şüpheli Yakalandı
Bahçelievler'de kuyumcudan 160 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan D.A. ve ona yardım eden V.A. gözaltına alındı. Şüpheli D.A.'nın daha önce 32 suç kaydı olduğu belirlendi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,BAHÇELİEVLER'de kılık değiştirip müşteri gibi gittiği kuyumcuda ziynet eşyalarını bakıyormuş gibi yaparak 160 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli D.A.(28) ve ona yardım eden V.A. (39) gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 32 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Haziran'da Şirinevler Mahallesi, Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; E.Y.'ye ait kuyumcuya müşteri gibi gelen şüpheli, ziynet eşyalarına bakmaya başladı. Kılık değiştirerek iş yerine geldiği belirlenen kadın, bir süre altın ürünleri inceledikten sonra kuyumcudan ayrıldı. Kısa süre sonra ziynet eşyalarında eksik olduğunu fark eden Kuyumcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yapılan incelemede 160 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Kadının altın ziynet eşyalarını bakıyor gibi yaparak el çabukluğu ile bazılarını çaldığı görüldü. Kamera görüntüleri aracılığı ile takip edilen hırsızın kimliğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla D.A.'yı ve ona yardım eden V.A.(39)'yı yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden D.A.'nın daha önceden 32 tane, V.A.'nın ise 10 tane suç kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A.'ya ev hapsi cezası verilirken V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
