Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kuyumcuda Bıçak Tehdidiyle Gasbettiği Bileziklerle Yakalandı

Kuyumcuda Bıçak Tehdidiyle Gasbettiği Bileziklerle Yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kuyumcudan bıçak tehdidiyle 20 bilezik çalan F.Ç. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi ve gözaltına aldı. Bilezikler de sahibine teslim edildi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kuyumcuda, bıçak tehdidiyle 20 bilezik gasbeden F.Ç.(37), tutuklandı.

Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde cuma günü kuyumcuya giren şüpheli üzerindeki ekmek bıçağını çekip, çalışanı tehdit etti ve vitrindeki  20 bileziği çalarak kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği  ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin F.Ç., olduğunu belirledi. F.Ç., saklandığı evde, gasbettiği bileziklerle yakalanarak gözaltına alındı. F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı, bilezikler de sahibine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title