Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı (2)

BURSA (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, altın bozduran A.D.'yi (82) takip ederek, evine gireceği sırada elindeki para dolu poşeti alıp kaçan A.Y. (26), emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu söyleyerek "Şeytana uydum" dedi. A.Y., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.