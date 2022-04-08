Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı (2) - Haberler

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Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı (2)

Demirören Haber Ajansı - Mehmet İnan - Güncel
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Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da, altın bozduran A.D.'yi (82) takip ederek, evine gireceği sırada elindeki para dolu poşeti alıp kaçan A.Y. (26), emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu söyleyerek "Şeytana uydum" dedi.

BURSA (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, altın bozduran A.D.'yi (82) takip ederek, evine gireceği sırada elindeki para dolu poşeti alıp kaçan A.Y. (26), emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu söyleyerek "Şeytana uydum" dedi. A.Y., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı (2)

Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı (2)

Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı (2)

Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı (2)

Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı (2)

Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı (2)

Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

Bursa, Güncel, Haberler

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