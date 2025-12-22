Haberler

Karabük'teki silahlı kuyumcu soygunu davasında karar açıklandı

Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı soygunun ardından 5 tutuklu sanık yargılandı. Mahkeme, sanıklara 'nitelikli yağma' ve diğer suçlardan hapis cezası verdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuya silahlı ve maskeli düzenlenen soyguna ilişkin 5 tutuklu sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Karabük 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmaya tutuklu sanıklar C.Ç, R.Ç, E.Ü, E.E.E. ve R.K. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

İddia makamı, soygun sırasında ateş edildiğinin kamera kaydıyla sabit olduğundan sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz verilen sanıklardan C.Ç, kendisi için değil ailesi için bir şans istediğini belirtti.

Sanık R.Ç. de kimseye zarar vermek istemediğini savunarak, kaçarken silahı ateş aldığı için yaralandığını ifade etti.

R.Ç'nin avukatı, ceza indirimi yapılmasını talep etti. Müdafii tarafından kuyumcunun zararının giderilmesi için R.Ç'ye imzalatılan senet sunularak dosyaya eklendi.

Sanık E.Ü. de "nitelikli yağma" suçunu kabul ederek, bir anlık gafletle suçu işlediğini öne sürdü.

Sanık R.K. ise yardım, yataklık ve gözcülük yapmadığını iddia ederek, tahliyesini ve beraatini istedi. Sanık E.E.E. silah aldığı için pişman olduğunu belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, C.Ç, R.Ç. ve E.Ü'yü "nitelikli yağma" suçundan 13'er yıl, "mala zarar verme" suçundan 1'er yıl ve "ruhsatsız silah satın alma, taşıma ve bulundurma" suçundan da 2'şer yıl hapis ve 100'er gün adli para cezasına çarptırdı.

Heyet, R.K. ve E.E.E'nin de "nitelikli yağmaya yardım etmek" suçundan 6 yıl 6'şar ay hapis cezasına karar verdi.

Ayrıca heyet, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan beraatine hükmetti.

Olay

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 10 Ocak'ta bir kuyumcuya giren 3 kişi, silah tehdidiyle dükkandaki altınlardan bazılarını gasbederek kaçmış, olayın ardından yakalanan 5 şüpheli tutuklanmıştı.

500

