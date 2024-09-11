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Kuyumcu Soygunu Girişimi Antalya'da Başarısız Oldu

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Antalya'da bir kuyumcu dükkanının önüne gelen şüpheli, kaldırım taşıyla camı kırmaya çalıştı ancak kurşungeçirmez cam sayesinde başarılı olamadı. İş yeri sahibi ve çevredeki esnafın müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirildi ve polise teslim edildi.

ANTALYA'da soygun için kuyumcu dükkanının önüne gelen şüphelinin kaldırım taşıyla vurduğu cam kurşungeçirmez çıktı. İş yeri sahibi ve esnafın etkisiz hale getirdiği şüpheli, polise teslim edildi.

Olay, saat 14.00 sırasında, Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Koray Güzel'e ait kuyumcu dükkanının önüne gelen kişi, plakasız motosikletini kaldırıma bıraktı. Bu kişi daha sonra havluya sardığı kaldırım taşıyla kuyumcunun camına vurdu. Kurşungeçirmez cam kırılmayınca bir kez daha deneyen şüpheli, kuyumcu Koray Güzel'in müdahalesiyle karşılaştı. Elindeki havluya sarılı taşı düşüren şüpheliye çevredeki esnaf müdahale edip, etkisiz hale getirdi. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Sonra olayın yaşandığı kuyumcu dükkanının önüne gelen polis ekibi, plakasız motosiklet ve iş yerinde inceleme yaptı.

İş yeri sahibi Koray Güzel, "Plakasız motosikletle bir kişi geldi. Havluya sardığı kaldırım taşını çıkartıp cama vurdu. Sonra bir kere daha vurdu. Camımız güvenlikli, kurşungeçirmez cam. Sonra ben ve esnaf arkadaşlar müdahale ettik. O sırada geçen polis, şahsı gözaltına aldı. Hiç beklemiyorduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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