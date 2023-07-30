Kuyumcu Kar Vaadiyle Altınları Alıp Kaçtı, Tutuklandı

TUTUKLANDI

Adana'nın Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kar vaadi ile mahallelinin 600 milyon TL'lik altınını alıp, kaçtığı iddiasıyla aranan, İzmir'de polisin operasyonuyla yakalanan kuyumcu Atahan Kıyağa. (45), adliyeye sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkarılan Atahan Kıyağa, tutuklandı.

Anıl ATAR/ADANA,