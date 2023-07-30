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Kuyumcu Kar Vaadiyle Altınları Alıp Kaçtı, Tutuklandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde kar vaadiyle mahallelinin altınlarını alıp kaçtığı iddiasıyla aranan kuyumcu Atahan Kıyağa, İzmir'de polisin operasyonuyla yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan Kıyağa tutuklandı.

TUTUKLANDI

Adana'nın Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kar vaadi ile mahallelinin 600 milyon TL'lik altınını alıp, kaçtığı iddiasıyla aranan, İzmir'de polisin operasyonuyla yakalanan kuyumcu Atahan Kıyağa. (45), adliyeye sevk edildi.  Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkarılan Atahan Kıyağa, tutuklandı.

Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

İzmir Adana kar Güncel Haberler

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