Kuyumcu İsmail K. Kaçmadığını Söyledi

'KAÇMADIM, İŞLERİM TERS GİTTİĞİ İÇİN BORÇLANDIM'

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde müşterileri ve meslektaşlarından topladıkları toplam 22 milyon TL değerinde altınla kaçtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kuyumcu İsmail K. ile ağabeyi Yalçın K., adliyeye sevk edildi. İsmail K., emniyetteki ifadesinde, "Kaçmadım. İşlerim ters gittiği için borçlandım. Bu borçlarımı ödemek için görüşme yapmak amacıyla İstanbul'a gitmiştim. Kimseyi dolandırmadım. Borçlarımı ödeyeceğim" dedi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,