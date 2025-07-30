Kuyumcu İcralık Olup Altınlarıyla Kayboldu

Kuyumcu İcralık Olup Altınlarıyla Kayboldu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kuyumcunun icralık olduktan sonra dükkandaki altınları ve dövizleri alarak kaybolduğu iddia edildi. Savcılık kararıyla açılan dükkanda vitrinler ve kasalar boş bulundu.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir kuyumcunun icralık olduktan sonra dükkandaki altınları ve dövizleri alıp ortadan kaybolduğu iddia edildi. Savcılık kararıyla polis eşliğinde açılan dükkanda vitrinlerin ve kasaların boş olduğu görüldü.

İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren Z.M.'ye ait kuyumcu, iddialara göre icralık olmasının ardından bugün dükkanı açmadı. Sabah dükkanın önüne gelen icra memurları, iş yerinin kapalı olduğunu görüp yetkililere haber verdi. Savcılık kararıyla polis eşliğinde girilen dükkanda vitrinlerin ve kasaların boş olduğunu gördü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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