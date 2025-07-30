Kuyumcu İcralık Oldu, Altınları ve Dövizleri Kayboldu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcu iddialara göre icralık olmasının ardından dükkanda bulunan altınları ve dövizleri alarak kayıplara karıştı. Savcılık kararıyla polis eşliğinde açılan dükkanda vitrinlerin ve kasaların boş olduğu görüldü. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Z.M.'ye ait kuyumcu, iddialara göre icralık olmasının ardından bugün dükkanı açmadı. Sabah dükkanın önüne gelen icra memurları, dükkanın kapalı olduğunu görmesinin ardından yetkililere haber verdi. Savcılık kararıyla polis eşliğinde girilen dükkanda vitrinlerin ve kasaların boş olduğunu gördü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),