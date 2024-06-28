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Kuyumcu gibi gösterip 15 milyar para kaçıran şüphelilere operasyon

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İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen belgeler, altınlar ve para miktarı dikkat çekti.

Kendilerini kuyumcu gibi gösterip komisyon karşılığı 15 milyar para kaçıran şüphelilere İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dubai postlarıyla para çekildiği ve kara para aklandığı ihbarları gelmesinin üzerine Fatih'te 2 iş yerine 20 Ocak 2024 tarihinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerindeki aramalarda ise bin 476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı, 71 POS cihazı, 80 bin 655 lira, 116 bin 97 dolar, 17 para sayma makinesi, çok sayıda POS cihazı slipleri ile belgeleri, imitasyon altınlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

15 MİLYAR PARA ÇEKMİŞLER

Operasyonda ele geçirilen POS cihazları hakkında BDDK tarafından hazırlanan inceleme raporu sonucunda, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazlarından kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığı 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu şekilde örgütlü olarak 'İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak', '5464 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarını işlediği tespit edilen 14 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 15 adet yabancı ülkelere ait banka kartına, toplamda 148 bin 700 lira ve 465 dolar, ziynet eşyası ve altın ile dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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