Kayseri'de Çalıntı Forkliftle Kuyumcu Soygunu

Kayseri'de çalıntı forkliftle bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kıran şüpheli, yaklaşık 150 gram ziynet eşyası çaldı. Olay yerine polis sevk edildi.

KAYSERİ'de çalıntı forkliftle bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kırıp, içeri giren şüpheli, yaklaşık 150 gram ziynet eşyası çaldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'taki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, çalıntı olduğu belirtilen forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Dükkanın kepenklerini forkliftle kıran şüpheli, içeri girerek yaklaşık 150 gram ziynet eşyası çaldı. Alarm devreye girerken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

