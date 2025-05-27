Kuyulu Çileğinde Hasat Zamanı: Dokuzda Bir Yüzde 25 Rekolte Düşüşü

Aromasıyla dikkat çeken 'Kuyulu' çileğinde hasat başladı

ELAZIĞ - Elazığ merkeze bağlı Kuyulu köyünde, aromasıyla dikkat çeken ve vatandaşlardan yoğun talep gören Kuyulu çileğinde hasat başladı.

Elazığ'da sıcak havaların kendini iyiden iyiye hissettirmesi ile birlikte Kuyulu çileğinde de hasat başladı. Olgunlaşan çilekler için sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen çiftçiler, çilekleri toplayarak hasadı gerçekleştirdi.

Zirai don çileği de vurdu

Çilek üreticisi Necati Karataş, ürünlerinin zirai dondan etkilendiğini belirterek, bu seneki çilek rekoltesinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 oranında azaldığını ifade etti. Karataş, "Çileklerimiz, dondan ve soğuktan etkilendi. Rekoltemizde yüzde 25 seviyelerinde azalma oldu. Şimdi Allah'a şükür çileğimiz güzel, toplamaya başladık. Çileğimizin en güzel özelliği, organik ve kendi has bir aroması olmasıdır. Çileğimiz, raf ömrü ve kalite olarak çevreye hitap ediyor. Çok güzel bir çileğimiz var. Geçen sene kilogram fiyatı 60 liraydı. Şu anda açılışı kilogram fiyatı 90 liradan başladı. Birinci mahsulümüz yaklaşık olarak 1 ay sürmekte. 1 ay ara verdikten sonra, kışa kadar dönüşümlü olarak ara ara çileğimiz olacak inşallah. İşçilerimiz de bu dönemde yoğun olarak çalışıyor. Sabah saat 07.00'da çilekleri toplamaya başlıyoruz. Sıcaklar artmadan toplamaya çalışıyoruz. Zirai dondan oldukça etkilendik. Rekoltemizi yüzde 25 azalttı" dedi.