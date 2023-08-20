Kuyuda mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kuyuya düşerek mahsur kalan 4 kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuda mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kuyuya düşerek mahsur kalan 4 kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde bir kuyuda mahsur kalan 4 kaplumbağayı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdiven yardımı ile kuyuya indi. İtfaiye eri, kuyuda nasıl mahsur kaldıkları belli olmayan 4 kaplumbağayı torbaya koyup mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Daha sonra bölgede bulunan Sihke Göleti'nin yakınlarına bırakılan kaplumbağalar özgürlüğe adım atarcasına bölgeden uzaklaştılar.