Kuyuda Cesedi Bulunan Hasret'in Cinayet Şüphelisi Cezayı Firarisi Çıktı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan Hasret Akkuzu'nun cinayet şüphelisi Deniz Boyacı, Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı. Boyacı'nın daha önce 4 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı ve cezaevinden izinli çıkıp geri dönmediği belirtiliyor.

1) KUYUDA CESEDİ BULUNAN HASRET'İN CİNAYET ŞÜPHELİSİ 5 KİŞİNİN KATİLİ ÇIKTI

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan Hasret Akkuzu'nun (17) cinayet şüphelisi olduğu belirtilen Deniz Boyacı (41), Aydın'da yakalandı. 2001 yılında 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giyen, 2016 yılında tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan Deniz Boyacı'nın açık cezaevinde kalırken izinli çıktığı ve geri dönmediği bildirildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında 19 Ekim sabahı hayvan otlatan köylüler, su kuyusundaki cesedi fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede bir süredir kendisinden haber alınamayan Hasret Akkuzu'nun ailesi teşhis için morga çağrıldı. Ailesi, cesedin 12 Ekim'den beri kayıp olan Akkuzu'ya ait olduğunu teşhis etti. Akkuzu'nun cansız bedeni, otopsi ve detaylı inceleme yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.

AYDIN'DA YAKALANDI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı, Akkuzu'yu öldürdüğü üzerinde durulan Deniz Boyacı'ya ise ulaşılamadı. Yapılan araştırmada Boyacı'nın Aydın'da olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlediği operasyonla Boyacı'yı da gözaltına aldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ CEZAEVİ FİRARİSİ

Cinayet şüphelisi Deniz Boyacı'nın Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Hasret Akkuzu'nun cesedinin bulunduğu Koramanlar Mahallesi'nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınıp, tutuklandığı bildirildi. O dönem 17 yaşında olan Deniz Boyacı'nın hapis cezasına çarptırıldığı ve 2016 yılında tahliye edildiği belirtildi.

Deniz Boyacı, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra yeniden gözaltına alındı. 2001 yılında, 4 kişinin öldürülmesi olayından 3 ay önce, 3 arkadaşıyla Konya'da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Boyacı tutuklanıp, yargılandığı davada bu kez 12 yıl hapse çarptırıldı. Bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine alınan Deniz Boyacı'nın izinli olarak çıktığı ve geri dönmediği ifade edildi.

6 KİŞİ ADLİYEDE

Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aydın'da yakalanan Deniz Boyacı'nın ise sorgusu için Zonguldak'a getirileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
