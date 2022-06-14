Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde gittikleri yaylada kaybolan, yapılan aramada bölgede kan izleri, otomobilleri terk edilmiş, cep telefonları ise parçalanmış bulunan İsmail Yalçın (19) ile Hasan Akköse'yi (17) kuyuda arama çalışmaları 2'nci gününe girdi. Bu arada Hasan Akköse'nin kayboldukları günün gecesinde kız arkadaşını arayıp, "Hasan cep telefonundan gizlice beni arayıp, 'Mustafa A.'nın ismini verdi. Ardından 'Eyvah' diye bir ses duyuldu ve telefon kapandı" dediği ortaya çıktı.

Acıpayam'da 9 Haziran'da evlerinden çıkıp, dönmeyen İsmail Yalçın ve Hasan Akköse için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Yalçın ve Akköse'nin en çok gittiği Serinhisar ilçesine bağlı Aydoğdu Yaylası'nda arama yaptı. Ekipler, Yalçın ve Akköse'nin evden çıkıp, bindikleri otomobili terk edilmiş, cep telefonlarını ise parçalanmış halde ormanda buldu. İncelemede bölgede kan izlerine de rastlanıldı. Alanda inceleme yapan ekipler, ikilinin en son birlikte görüldüğü Mustafa A.'yı gözaltına aldı.

Öte yandan kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin kayboldukları günün gecesi kız arkadaşını aradığı ortaya çıktı. Kız arkadaşının polise verdiği ifadesinde, "Hasan cep telefonundan gizlice beni arayıp, 'Mustafa A.'nın ismini verdi. Ardından 'Eyvah' diye bir ses duyuldu ve telefon kapandı" dediği belirtildi.