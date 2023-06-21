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Kuyucak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kuyucak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adrese operasyon yaptı.

Operasyonda E.Ö gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada saksılara dikilmiş halde 46 kök Hint keneviri, 205 gram kubar esrar, 5,25 gram sentetik uyuşturucu ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Hisarcık Kuyucak Aydın Güncel Haberler

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