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Kuyucak'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Kuyucak'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda A.Ç. ve Ş.T. gözaltına alınarak tutuklandı. Operasyonda 3 kilo 150 gram esrar, 1 kilo 820 gram metamfetamin, 3 tabanca ve çeşitli uyuşturucu aparatlar ele geçirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ç. ve Ş.T'nin ikametine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 150 gram esrar, 1 kilo 820 gram metamfetamin, 3 tabanca, 150 fişek, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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