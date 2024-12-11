Kuyucak'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ç. ve Ş.T'nin ikametine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 150 gram esrar, 1 kilo 820 gram metamfetamin, 3 tabanca, 150 fişek, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.