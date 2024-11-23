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KUYU Operasyonları: 81 Şüpheli Yakalandı, 50'si Tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'KUYU' operasyonlarında 81 şüphelinin yakalandığını ve 50'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir hafta içinde düzenlenen "KUYU" operasyonlarında 81 şüphelinin yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir hafta içinde düzenlenen "KUYU" operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul, Bursa ve Antalya'da B.G.'nin (Yurt dışı firar) ele başılığını yaptığı (KUYU-41), İzmir'de O.Ç.'nin ele başılığını yaptığı (KUYU-42), Denizli'de A.K.'nin ele başılığını yaptığı, (KUYU-43) Balıkesir'de Z.U.T. ve F.T.'nin (Yurt dışı firari) ele başılığını yaptığı (KUYU-44), Yalova'da Ü.B.'nin ele başılığını yaptığı (KUYU-45)

5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir hafta içinde düzenlenen 'KUYU' operasyonlarında 81 şüpheli yakalandı. 50'si tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine asla tahammülümüz yok.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Organize Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Bursa, Antalya (Kuyu-41), İzmir(Kuyu-42), Denizli (Kuyu-43), Balıkesir (Kuyu-44)ve Yalova (Kuyu-45) olmak üzere 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 43 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

KUYU Operasyonları: 81 Şüpheli Yakalandı, 50'si Tutuklandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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