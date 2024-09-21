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Kuyu-27 Operasyonu: 32 Organize Suç Şüphelisi Yakalandı

Kuyu-27 Operasyonu: 32 Organize Suç Şüphelisi Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli düzenlenen Kuyu-27 Operasyonu'nda 32 şüphelinin hala organize suçla mücadele edildiğini ve suç örgütleri ile kararlılıkla mücadele edileceğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen 'Kuyu-27 Operasyonu'nda organize suç örgütü üyesi 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Antalya merkezli 6 ilde elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-27 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; şüphelilerin, haraç vermeyen iş insanlarını darp ederek ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme' ve 'Ölümle tehdit' suçlarını işledikleri tespit edildi. Antalya, İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı baskınlarda organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucu, 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Başsavcılık ile polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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