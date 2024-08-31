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Kuyu-21 Operasyonunda 25 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen 'Kuyu-21' operasyonlarında 18 ülke tarafından Interpol kırmızı bülten ve difüzyon (acil yakalama) mesajı ile aranma kaydı bulunan 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen 'Kuyu-21' operasyonlarında 18 ülke tarafından Interpol kırmızı bülten ve difüzyon (acil yakalama) mesajı ile aranma kaydı bulunan 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan suçluların yakalanmasına yönelik 8 ilde 'Kuyu-21' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; toplam 18 ülke tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile aranma kaydı bulunduğu tespit edilen 25 şüpheli; Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Şüphelilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Cinsel suçlar', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Dolandırıcılık', 'Kara para aklama', 'İnsan ticareti' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsi tek tek kazdıkları kuyulara düşecekler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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