Kuyruğundan tuttu kanalizasyon borusunda mahsur kalan yavru kanguruyu kurtardı
Sosyal medyada paylaşılan bir video hayli dikkat çekti. Videoda yoldan geçen bir adamın sokak ortasında bulunan kanalizyon borusunun üzerinde kuyruk görmesiyle sıkışan yavru kanguruyu kurtardığı görülüyor.
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Twitter'da paylaşıma giren bir video, kullanıcıların hayli ilgisini çekti. Söz konusu videoda, İngiltere'de bulunan bir adam ve yavru kanguru yer alıyor. Adam yoldan geçerken kanalizasyon borusunun üstünde bir kuyruk görmesiyle yavru kanguruyu tuttuğu gibi çekip kurtarıyor.
SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ
Öte yandan kanalizasyon borusundan çıkartılan yavru kanguru zıplayarak ormanın içine koşuyor. Kurtaran kişi ise uzun süre kanalizasyon borusunun altında mahsur kalan yavru kanguru için sağlık durumun iyi olduğunu belirtti.
ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ
Sosyal medyada paylaşılan videoya kısa süre içinde çok yorum geldi. Yorumlar arasında "yavru kanguruya ne kadar hassas davranmış", "nasıl kuyruğu görmüş" gibi yorumlar geldi.