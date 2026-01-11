Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre bugün birçok ilde kuvvetli sağanak ve yer yer kar yağışı beklendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak ve kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bolu'nun güneyinde yağmur şeklindeki yağışların; yüksekleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor. Afyonkarahisar ve Ankara'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri ile Isparta'nın güney ve doğusu, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Mersin ve Adana'da kuvvetli; Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Orta ve Doğu Karadeniz'de, Batı Akdeniz ile batı kesimlerinden başlayarak zamanla İç Anadolu bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, buzlanma ve don, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsü olan bölgelerde çığ ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

