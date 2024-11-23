Üye Girişi
Haberler

Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarıları Var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğunu belirterek, Marmara ve Karadeniz bölgeleri için kuvvetli yağış ve yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Ankara'da da bu gece kar yağışı bekleniyor.

Haber : Semanur Coşkun

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, ülke genelinde Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğunu belirterek, " Marmara'da kuvvetli yağışlar bugün de İstanbul dahil olmak üzere devam ediyor. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar Karadeniz'de kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde yaşanmaya devam edecek" dedi. Akdeniz, İç Anadolu Bölgesinin güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu Bölgesi için fırtına uyarısı yapan Acar, "Ankara'daki yağışlar ise bu gece saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerinde ve pazartesi gece saatlerinde kar yağışı olacağı şeklinde tahmin ediyoruz, ancak yağışların hafif olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

MGM Hava Tahmini Uzmanı Murat Acar, Türkiye genelindeki hava tahminiyle ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Ülke genelinde Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğunu belirten Acar, "Dün yaptığımız uyarılar neticesinde Marmara'da kuvvetli yağışlar bugün de İstanbul dahil olmak üzere devam ediyor. İstanbul'da yağışlar yarından itibaren etkisini kaybedecek ancak soğuk hava devam edecek" dedi.

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış beklediklerini bu yağışların Batı Kadeniz'in iç kesimlerine yoğun kar yağışı şeklinde yansıyacağını söyleyen Acar, "Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de kar yağışları bekliyoruz. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar Karadeniz'de kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde yaşanmaya devam edecek" diye konuştu.

Acar, dün için fırtına uyarısı yaptıklarını, bu uyarının güncelliğini koruduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Buna ilaveten pazar ve pazartesi günü; Akdeniz'de, İç Anadolu Bölgesinin güneyinde, doğusunda, Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Doğu Anadolu Bölgesinde fırtına uyarımız olacak. Fırtına Akdeniz'de kuvvetli ve tam fırtına şeklinde yüksek kesimlerde saatte yaklaşık 100 kilometreye kadar çıkacak kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar bekliyoruz.

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin güneyinde ise güney yönlerden 70 kilometre saate kadar çıkan kuvvetli fırtına ihtimali var.

"Ankara'da önümüzdeki perşembe gününe kadar soğuk hava hüküm sürecek"

Ankara'da sıcaklıklar sıfırın altına düştü. Ankara'da önümüzdeki perşembe gününe kadar soğuk hava hüküm sürmeye devam edecek. Ankara'daki yağışlar ise bu gece saatlerinden itibaren, yarın sabah saatlerinden itibaren ve pazartesi gece saatlerinde kar yağışı olacağı şeklinde tahmin ediyoruz, ancak Ankara için bir kar yağışı uyarısı yayınlamadık, yağışların hafif olacağını tahmin ediyoruz. Ankara gibi metropol bir şehirde sabah ve gece saatlerinde bu kar yağışı nedeniyle özelikle trafikte buzlanma ve don olayı olma ihtimaline karşı vatandaşlarımızı uyarmak isterim. Bu yağış sistemi önümüzdeki çarşamba gününe kadar ülkemizi etkilemeye devam edecek."

Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarıları Var
Kaynak: ANKA / Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

Bakan Fidan'dan tedirgin eden savaş çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

 Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi

Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi
Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kayserispor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kayserispor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gaziantep FK Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kayserispor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kayserispor FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (KAYSERİSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Fenerbahçe nereden izlenir? Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.