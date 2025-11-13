Haberler

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Orta Karadeniz ve İç Anadolu için Dikkat!

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olacak kuvvetli yağışlar ve olası kar yağışları konusunda uyarıda bulundu. Sel ve su baskınlarına karşı önlem alınması gerektiği belirtiliyor.

Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlaması, yarın Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



