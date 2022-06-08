Kuvvetli yağış uyarısı - Haberler

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Kuvvetli yağış uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kuvvetli yağış uyarısı

Erzincan'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Erzincan'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte. Beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

(Ahmet Akbuğa - İHA)

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