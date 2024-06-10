Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Ağaçlar Devrildi

DEVRİLEN AĞAÇ, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kızıltepe ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 323'üncü Sokak'ta bir ağacın kopan dalları, yola düştü. Olay anında yolun boş olması, olası kazanın önüne geçti. Belediye ekipleri, yolu temizlemek için çalışma başlattı. Tepebaşı Mahallesi'nde de kuvvetli rüzgarın devirdiği ağaç, park halindeki 09 AFY 380 plakalı otomobilin üzerine düştü. Ağacın ön camdan içeri girdiği otomobilde hasar oluştu.

YIKILAN ÇATI, PARK HALİNDEKİ KAMYONUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Nusaybin ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar Uluslararası İpekyolu kenarında bulunan bir yağ fabrikasına ait deponun ön tarafındaki çatıyı yıktı. Çatı, park halindeki bir kamyonun üzerine düşerken olayda yaralanan olmadı.

Salih KESKİN, Ahmet AKKUŞ/ MARDİN,