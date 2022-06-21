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Kuvvetli rüzgar balkon duvarını yıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kuvvetli rüzgar balkon duvarını yıktı

Karabük'te etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin balkon duvarı yıkıldı.

Karabük'te etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin balkon duvarı yıkıldı. Şans eseri yıkılma anında kimsenin olay yerinden geçmemesi faciayı engelledi.

Olay, Soğuksu Mahallesi Oğuzlar Caddesinde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece yarısı itibariyle etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kimsenin oturmadığı üç katlı bir evin en üst katında bulunan dairenin balkonun duvarı rüzgara dayanamayıp yıkıldı. Olayın meydana geldiği sırada şans eseri kimsenin balkonun altından geçmemesi faciayı engelledi.

(Rıdvan Bostancı - İHA)

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