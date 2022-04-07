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Kuvvetli lodos etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kuvvetli lodos etkili oluyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli lodos etkili olurken, kıyıda bulunan bir teknenin çatısı rüzgar nedeniyle zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli lodos etkili olurken, kıyıda bulunan bir teknenin çatısı rüzgar nedeniyle zarar gördü.

Meteoroloji'nin kuvvetli lodos uyarısının ardından Marmaris'te şiddetli rüzgar akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Rüzgar ile birlikte kıyıda bulunan tekneler oluşan dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir teknenin çatı kısmı kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gördü. Kuvvetli lodosun yarın sabah saatlerine kadar bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

(Güldemet Kızıl/ İHA)

Kuvvetli lodos etkili oluyor

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji, Marmaris, Muğla, Lodos, Güncel, Haberler

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