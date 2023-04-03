Kuveytliler Gönüllülerin Düzenlediği İftar Yemeklerinde Bir Araya Geliyor

Kuveyt'te çeşitli gönüllü organizasyonlar ve şirketler tarafından Ramazan boyunca ücretsiz iftar yemeği dağıtılıyor.

Kuveyt'te çeşitli gönüllü organizasyonlar ve şirketler tarafından Ramazan boyunca ücretsiz iftar yemeği dağıtılıyor.

Fervaniye vilayetinde Zain telekomünikasyon şirketi her gün 100'den fazla öğün ücretsiz iftar yemeği sunuyor.

Başkent vilayetinde ise Kuveyt Gıda ve Yardım Bankası her gün yaklaşık 300 öğün ücretsiz iftar yemeği dağıtıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuveyt'ten bildiriyor. (XHTV)