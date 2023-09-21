Kuveyt Veliaht Prensi, Çin'de
HANGZHOU, 21 Eylül 2023 (Xinhua) -- Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'ya geldi, 21 Eylül 2023. Kuveyt veliaht prensi, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak.
HANGZHOU, 21 Eylül 2023 (Xinhua) -- Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'ya geldi, 21 Eylül 2023.
Kuveyt veliaht prensi, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel