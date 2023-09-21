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Kuveyt Veliaht Prensi, Çin'de

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HANGZHOU, 21 Eylül 2023 (Xinhua) -- Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'ya geldi, 21 Eylül 2023. Kuveyt veliaht prensi, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak.

HANGZHOU, 21 Eylül 2023 (Xinhua) -- Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'ya geldi, 21 Eylül 2023.

Kuveyt veliaht prensi, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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