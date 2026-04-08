Kuveyt ve Mısır dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştü

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve bunlarla ilgili çabaları ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sabah, ülkesini ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ve bunlara ilişkin sarf edilen çabalar konuşuldu.

Sabah ve Abdulati, bölgedeki güvenlik ve istikrarın temellerini sağlamlaştırmak amacıyla ikili işbirliğini ve ortak koordinasyonu geliştirme çerçevelerini de görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Abdulati'nin, bu hassas dönemde Kuveyt'le dayanışma mesajını vermek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiğine işaret edildi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.