Haberler

Kuveyt ve Mısır dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya gelerek Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve ikili işbirliğini tartıştı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sabah, ülkesini ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ve bunlara ilişkin sarf edilen çabalar konuşuldu.

Sabah ve Abdulati, bölgedeki güvenlik ve istikrarın temellerini sağlamlaştırmak amacıyla ikili işbirliğini ve ortak koordinasyonu geliştirme çerçevelerini de görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Abdulati'nin, bu hassas dönemde Kuveyt'le dayanışma mesajını vermek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiğine işaret edildi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Bakan Yumaklı'nın 'Örnek üretici' dediği çiftçi video çekip yardım istedi

Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçinin yardım çığlığı
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

Ünlü oyuncular Kurtlar Vadisi için ne dedi? Tartışma yeniden başladı
Osimhen'den Galatasaray taraftarını havalara uçuran haber

Osimhen'den taraftarı havalara uçuran haber