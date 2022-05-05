Kuveyt ve Katar, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarına tepki gösterdi

Kuveyt ve Katar, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, sabah saatlerinde İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin, polisin gözetiminde fanatik Yahudilerin Aksa'ya girişine izin vermesi kınandı ve bu tehlikeli ihlallerin devam etmesi durumunda yaşanacaklar konusunda uyarı yapıldı.

Bu tür eylemlerin uluslararası hukuk ve Cenevre Sözleşmesine aykırı olduğu, şiddet ruhunu körüklediği, barış ve güvenliği tehdit ettiği belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) Filistin halkına yönelik bu saldırıların durması için harekete geçmesi istendi.

Katar Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, fanatik Yahudilerin İsrail polisinin koruması altında Kıble Mescidine ve Filistinlilere saldırmasını kınadı.

Dünyadaki milyonlarca Müslümanın duygularının hafife alınmasından ve Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü değiştirmeye yönelik bu tür eylemlerin sebep olacağı şiddet sarmalından İsrail'in sorumlu olacağı ifade edildi.

Uluslararası toplumu, İsrail'in bu ihlallerine karşı harekete geçmeye çağıran Katar, Filistin davasının haklılığı konusundaki tutumunun da değişmediğini vurguladı.

İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 600 fanatik Yahudi yerleşimci, sabah saatlerinde İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınını protesto eden 50 civarında Filistinli ise İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.