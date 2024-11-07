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Kuveyt ve İHH'dan Suriye'ye 403 Bin Dolar Değerinde Tıbbi Yardım

Kuveyt ve İHH'dan Suriye'ye 403 Bin Dolar Değerinde Tıbbi Yardım
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Kuveyt merkezli IICO ve İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilindeki El Bırnas Hastanesi'ne 403 bin dolar değerinde tıbbi cihaz ve malzeme desteği sağladı.

KUVEYT merkezli IICO kurumu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki El Bırnas Hastanesi'ne 403 bin dolar değerinde tıbbi cihaz ve malzeme desteği verildi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle mağdur olan insanlara destek amacıyla yapılan yardım çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Kuveyt merkezli Uluslararası İslami Yardım Teşkilatı (IICO) kurumu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki El Bırnas Hastanesi'ne maddi karşılığı 403 bin dolar olan 63 adet tıbbi cihaz, 45 adet hasta yatağı ve tefrişatı bağışlandı.

'63 ADET TIBBİ CİHAZ, 45 ADET HASTA YATAĞI VE TEFRİŞATINI BAĞIŞLADIK'

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır devam eden iç savaşın neden olduğu olumsuz koşullar nedeniyle Suriye'deki birçok hastanede tıbbi cihaz ve ekipmanlarda eksik bulunuyor. Sağlık çalışmalarımız kapsamında hazırladığımız projeye gerekli fon desteğini Kuveyt IICO kurumunun sağlamasıyla İdlib kırsalındaki El Bırnas Hastanesi'ne 63 adet tıbbi cihaz, 45 adet hasta yatağı ve tefrişatını bağışladık. Bu projenin maddi karşılığı 403 bin dolar oldu. Desteklerinden ötürü Kuveyt IICO kurumuna teşekkür ediyoruz" dedi.

'ACİL SERVİSTE 56 DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREV ALIYOR'

El Bırnas Hastanesi'nin her ay 8 bin 600 kişiye sağlık hizmeti verdiğini belirten Tahiroğlu, "Hastane yönetiminden aldığımız bilgilere göre 2 ilçe, 21 köy ve 59 çadır kampı bu hastanedeki sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Hastanede çocuk, yenidoğan, kadın hastalıkları poliklinikleri ile acil serviste 56 doktor ve sağlık çalışanı görev alıyor. Yaklaşık 8 bin 600 kişi her ay doğrudan bu hastaneden istifade ediyor" diye konuştu.

Zeki Tahiroğlu, İHH tarafından Suriye'deki savaş mağdurlarına yönelik yardım çalışmalarının sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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