Kuveyt ve Bahreyn, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasından memnun - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuveyt ve Bahreyn, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasından memnun

AA - Gülşen Topçu - Güncel
 - Güncelleme:
Kuveyt ve Bahreyn, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasından memnun

Kuveyt ve Bahreyn, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Kuveyt ve Bahreyn, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

"Bunun, gıda güvenliğinin artırılması, tahıl arzındaki açığın kapatılması ve fiyat artışlarının durdurulmasına katkıda bulunacak bir adım olduğu" ifade edilen açıklamada, bu anlaşmanın imzalanması için Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) gösterdiği çabanın takdir edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kuveyt'in, anlaşmanın, iki ülkeyi (Rusya-Ukrayna) siyasi çözüme götürecek bir adım olmasını umut ettiği kaydedildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayı, Ukrayna savaşından etkilenen ülkeler için gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacak "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Bu anlaşmanın imzalanması için Türkiye ve BM'nin gösterdiği çabanın övüldüğü açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes dahil tüm ihtilaflı meselelerin yapıcı bir şekilde çözülmesinin en iyi yolunun diyalog olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, dün İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

İstanbul Ukrayna Bahreyn Kuveyt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title