Kuveyt, Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı

Kuveyt, Suriye'de hükümet ile YPG/SDG arasında imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı olumlu karşıladı. Kuveyt, bu adımın Suriye'de güvenlik ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacağını vurguladı.

Kuveyt, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ateşkes anlaşması ve SDG'nin Suriye devlet yönetimine tam entegrasyonunun, Suriye'de devlet kurumlarının yeniden inşası ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yolunda atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kuveyt'in Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteği yinelendi.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında dün örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
